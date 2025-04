L oleodotto inglese - Soluzione Cruciverba: Pipeline

PIPELINE

Lo sapevi che Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico: Una unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (in inglese Floating Production Storage and Offloading Unit, abbr. in FPSO) è una nave o un'unità flottante utilizzata per la produzione petrolifera offshore. È un tipo di nave utilizzato nell'industria petrolifera per la produzione e lo stoccaggio di petrolio e/o di gas naturale e la distribuzione del petrolio prodotto sulle navi-appoggio.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.