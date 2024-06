Vecchio sistema operativo per computer

Francese: Sostantivo: dos m . schiena. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /do/ Ascolta la pronuncia : . Inglese: Sostantivo, forma flessa: dos plurale . plurale di do. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /duz/ . Spagnolo: Aggettivo numerale: dos . il numero naturale due, 2. Sostantivo: dos m . il cifro 2. Sillabazione: lemma non sillababile .