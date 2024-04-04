Consunti per l uso

SOLUZIONE: LOGORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Consunti per l uso" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consunti per l uso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Logori? Quando qualcosa è molto usato o maneggiato, spesso mostra segni di usura e deterioramento. Questi oggetti, nel tempo, possono apparire danneggiati e con la superficie consumata. Le parti più soggette all'usura si rovinano facilmente, facendo perdere loro l'aspetto originale. È comune descrivere materiali o tessuti che hanno subito molti impieghi come logori. In sostanza, si riferisce a ciò che appare consumato a causa dell'uso prolungato.

Quando la definizione "Consunti per l uso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consunti per l uso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Logori:

L Livorno O Otranto G Genova O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consunti per l uso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

