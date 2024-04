La Soluzione ♚ Consumati lisi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Consumati lisi. LOGORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Consumati lisi: Sostenne che il nomignolo originale e anche la firma di elisabetta fossero lisi (diminutivo di elisabeth), diventato sisi in seguito a un errore di lettura... Se (in inglese If—) è una celeberrima poesia dello scrittore e poeta inglese Joseph Rudyard Kipling (1865-1936), scritta all'incirca nel 1895 come tributo a Leander Starr Jameson. È un esempio letterario dello stoicismo dell'Età Vittoriana. Pubblicata in Rewards and Fairies (1910), una raccolta di poesie e racconti, è composta nella forma di un consiglio che l'autore rivolge al proprio figlio, John. Contiene una serie di precetti e istruzioni ... Altre Definizioni con logori; consumati; lisi; Consunti per l uso; Consunzione usura; Consumati dai venti; Lo sono i capi più consumati; Consumati superficialmente;

La risposta a Consumati lisi

LOGORI

