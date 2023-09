Consunti logori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consunti logori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LISI

Significato/Curiosita : Consunti logori

Loro. a causa della sua lunga esistenza, il cappello parlante appare consunto, logoro e sporco, con strappi, pieghe e toppe che lo fanno apparire come dotato... Virna lisi, nome d'arte di virna pieralisi (ancona, 8 novembre 1936 – roma, 18 dicembre 2014), è stata un'attrice italiana. ha ottenuto quattro david di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Consunti logori : consunti; logori; consunti per l uso; consunti per l uso; consunti per l uso; consunti per l uso; Logori, consunti ; logori o dovuto a nervosismo; Il logori o psichico; logori o da nervosismo; Il logori o della vita moderna; Il logori o dovuto all impiego;

