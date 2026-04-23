Valanga di sassi

Home / Soluzioni Cruciverba / Valanga di sassi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Valanga di sassi' è 'Frana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANA

Perché la soluzione è Frana? Una frana rappresenta un movimento di massa di materiali rocciosi o terreni, che si verifica quando la stabilità di un pendio viene compromessa. In particolare, una valanga di sassi si manifesta come un rapido scorrimento di pietre e frammenti di roccia lungo una superficie inclinata, spesso causato da piogge intense, gelo o terremoti. Questo fenomeno può causare danni considerevoli alle infrastrutture e alle aree abitate sottostanti, rappresentando una minaccia significativa per le zone montane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Valanga di sassi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Valanga di sassi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Frana

Se la definizione "Valanga di sassi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Valanga di sassi" conferma che la soluzione 'Frana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Frana

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Valanga di sassi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Smottamento che causa interruzioni stradaliCade dal pendio quell incapaceValanga sassosaLa città dei SassiI sassi sul greto del fiumeFa di una slava una valangaSassi levigatiUn precipitare di sassi