SOLUZIONE: FRANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Smottamento che causa interruzioni stradali" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Smottamento che causa interruzioni stradali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Frana? Una frana si verifica quando una massa di terreno o roccia si stacca da un pendio e si muove verso il basso, spesso a causa di piogge intense, terremoti o alterazioni del suolo. Questo movimento improvviso può bloccare le strade e creare situazioni di pericolo per chi si trova nelle vicinanze. Le zone soggette a frane devono essere monitorate attentamente per prevenire danni alle persone e alle infrastrutture. La stabilità dei pendii rappresenta un aspetto fondamentale nella pianificazione territoriale.

Se la definizione "Smottamento che causa interruzioni stradali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Smottamento che causa interruzioni stradali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Frana:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Smottamento che causa interruzioni stradali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

