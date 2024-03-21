Un cavo per rimorchiare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cavo per rimorchiare' è 'Traina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cavo per rimorchiare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cavo per rimorchiare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Traina? Una traina è un elemento utilizzato per collegare e trainare altri mezzi o oggetti, facilitando il trasporto di carichi pesanti o ingombranti. È un cavo robusto e resistente, pensato per sostenere lo sforzo del traino senza rovinarsi. Questo strumento è fondamentale in ambito agricolo, marittimo e industriale, permettendo di muovere o trainare merci e veicoli in modo efficiente e sicuro.

Un cavo per rimorchiare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Traina

Quando la definizione "Un cavo per rimorchiare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cavo per rimorchiare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Traina:

T Torino R Roma A Ancona I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cavo per rimorchiare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

