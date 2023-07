Un cavo del veliero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cavo del veliero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SARTIA

Significato/Curiosita : Un cavo del veliero

Radio, isolando il cavo d'acciaio alle estremità con appositi e robusti isolatori. negli antichi velieri il paterazzo era un cavo che congiungeva direttamente... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «sartia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sartia portale vela: accedi alle voci di wikipedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

