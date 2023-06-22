Cavo di rinforzo delle vele

Home / Soluzioni Cruciverba / Cavo di rinforzo delle vele

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cavo di rinforzo delle vele' è 'Ralinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RALINGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cavo di rinforzo delle vele" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cavo di rinforzo delle vele". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ralinga? La ralinga è un elemento che serve a rafforzare e sostenere le vele durante la navigazione, garantendo maggiore stabilità e sicurezza. Si tratta di un accessorio fondamentale che permette di fissare e distribuire le forze, evitando danni alla vela stessa. La sua presenza è essenziale per mantenere le vele in condizioni ottimali anche in condizioni di vento forte. La ralinga contribuisce così alla resistenza complessiva dell'imbarcazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cavo di rinforzo delle vele nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ralinga

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cavo di rinforzo delle vele" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cavo di rinforzo delle vele" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ralinga:

R Roma A Ancona L Livorno I Imola N Napoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cavo di rinforzo delle vele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rinforzati bordi di una velaCavo per veleUn cavo usato per tendere le veleCavo di rinforzo degli alberi di una naveUn cavo per le veleUn cavo per tendere le vele