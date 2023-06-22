Cavo di rinforzo delle vele
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cavo di rinforzo delle vele' è 'Ralinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RALINGA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cavo di rinforzo delle vele" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cavo di rinforzo delle vele". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Ralinga? La ralinga è un elemento che serve a rafforzare e sostenere le vele durante la navigazione, garantendo maggiore stabilità e sicurezza. Si tratta di un accessorio fondamentale che permette di fissare e distribuire le forze, evitando danni alla vela stessa. La sua presenza è essenziale per mantenere le vele in condizioni ottimali anche in condizioni di vento forte. La ralinga contribuisce così alla resistenza complessiva dell'imbarcazione.
Cavo di rinforzo delle vele nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ralinga
Questa pagina è dedicata alla definizione "Cavo di rinforzo delle vele" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cavo di rinforzo delle vele" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Ralinga:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cavo di rinforzo delle vele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
