Volano con ali non proprie nei cruciverba: la soluzione è Aviatori

Home / Soluzioni Cruciverba / Volano con ali non proprie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Volano con ali non proprie' è 'Aviatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVIATORI

Curiosità e Significato di "Aviatori"

Hai risolto il cruciverba con Aviatori? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Aviatori.

Perché la soluzione è Aviatori? La definizione Volano con ali non proprie si riferisce agli AVIATORI, poiché questi piloti utilizzano aerei per volare, i quali hanno ali progettate e costruite da altri, non proprie. Quindi, il termine si adatta perfettamente al contesto del cruciverba.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I nocchieri del cieloI nocchieri dell ariaManovrano nella carlingaLe ali del falcoFatte proprie dal cervelloCorrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creative

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Aviatori

Hai davanti la definizione "Volano con ali non proprie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A N A Q R U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUARANTA" QUARANTA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.