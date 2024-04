La Soluzione ♚ Manovrano nella carlinga

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Manovrano nella carlinga. AVIATORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Manovrano nella carlinga: Durata di pochi secondi e in genere sono lenti o immobili, difficilmente manovrano in qualche modo. bisogna segnalare che i rapporti riguardanti strane luci... L'aviatore (anche genericamente pilota) è una persona che conduce un aeromobile in volo, sia per piacere sia per professione. La responsabilità della condotta di volo (sia esso commerciale o privato) è sempre del pilota in comando (comandante), in inglese pilot in command, la cui autorità a bordo è pari a quella del comandante a bordo di una nave.

Altre Definizioni con aviatori; manovrano; nella; carlinga;