Volgere le proprie attenzioni

Verbo

Intransitivo pronominale

Significato e Curiosità su: Aaron Clifton Moten (Austin, 28 febbraio 1989) è un attore statunitense. Formatosi presso la Juilliard School, ha iniziando prendendo parte in molti cortometraggi per poi dedicarsi alle serie televisive. Al cinema invece ha preso parte in alcuni film, tra cui Dove eravamo rimasti. È anche molto attivo in teatro.

dedicarsi (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

de | di | càr | si

Pronuncia

IPA: /dedi'karsi/

Etimologia / Derivazione

deriva da dedicare

Sinonimi

applicarsi, buttarsi, coltivare, darsi, impegnarsi, occuparsi, interessarsi, votarsi

Contrari