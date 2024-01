La Soluzione ♚ Occasione in cui volano pugni

La definizione e la soluzione di: Occasione in cui volano pugni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Occasione in cui volano pugni: volano, altri sembrano sospinti o rapiti da una forza incontrollabile, altri ancora sono aiutati da angeli e altri beati in vari modi: trascinati in volo... Rissa – reato del Codice Penale italiano

– reato del Codice Penale italiano Rissa – genere di gabbiani (Rissa tridactyla, Rissa brevirostris...)

– genere di gabbiani (Rissa tridactyla, Rissa brevirostris...) Rissa – città della Norvegia Italiano Sostantivo Curiosità su: volano, altri sembrano sospinti o rapiti da una forza incontrollabile, altri ancora sono aiutati da angeli e altri beati in vari modi: trascinati in volo... rissa ( approfondimento) f sing (pl.: risse) (diritto) litigio rumoroso e spregevole a cui partecipano vari individui con scambi d'insulti e percosse (zoologia) (ornitologia) gabbiano tridattilo Voce verbale rissa terza persona singolare dell'indicativo presente di rissare seconda persona singolare dell'imperativo presente di rissare Sillabazione rìs | sa Pronuncia IPA: /'rissa/ Etimologia / Derivazione (lite) dal latino rixa

dal latino (uccello) dal latino scientifico Rissa Sinonimi sciarra, lite, litigio, zuffa, scontro, mischia, tafferuglio, colluttazione, baruffa

( popolare ) parapiglia

parapiglia (per estensione) contesa, polemica Contrari pacificazione Parole derivate rissare, rissoso Iperonimi (ornitologia)uccello, vertebrato, animale

