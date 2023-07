Garibaldi vi incontrò Vittorio Emanuele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Garibaldi vi incontrò Vittorio Emanuele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TEANO

Significato/Curiosita : Garibaldi vi incontro vittorio emanuele

L'incontro di teano tra giuseppe garibaldi e vittorio emanuele ii è l'episodio risorgimentale del 26 ottobre 1860, che conclude la spedizione dei mille... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi teano (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento geografia ha problemi di struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

