La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Garibaldi vi incontrò il re' è 'Teano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEANO

Curiosità e Significato di "Teano"

Hai risolto il cruciverba con Teano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Teano.

Perché la soluzione è Teano? Teano è una città situata in Campania, Italia, famosa per essere il luogo dove nel 1860 avvenne l'incontro tra Giuseppe Garibaldi e il re Vittorio Emanuele II. Questo incontro rappresentò un momento cruciale nel processo di unificazione italiana, segnando la transizione da un'Italia divisa a una nazione unificata. Teano, quindi, non è solo una località geografica, ma un simbolo di un importante capitolo della storia italiana.

