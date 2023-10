Gesù vi pregò prima della Passione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gesù vi pregò prima della Passione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : ORTO DEGLI ULIVI

Significato/Curiosita : Gesu vi prego prima della passione

Voce principale: gesù. l'arresto di gesù è un episodio della passione di gesù, descritto nei quattro vangeli (matteo 26,47-56; marco 14,43-52,15; luca... Voce principale:. l'arresto diè un episodiodi, descritto nei quattro vangeli (matteo 26,47-56; marco 14,43-52,15; luca... Il Getsemani (parola aramaica che significa frantoio) è un piccolo oliveto poco fuori dalla città vecchia di Gerusalemme sul Monte degli Ulivi, nel quale Gesù Cristo, secondo i Vangeli, si ritirò dopo l'Ultima Cena prima di essere tradito da Giuda e arrestato. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Gesù vi pregò prima della Passione : gesù; pregò; prima; passione; Festa cristiana della resurrezione di gesù ; La ultima ingiuria a gesù ; gesù vi risuscitò il figlio di una vedova; Il mese in cui è nato gesù ; L'aureola ovale che circonda la figura di gesù nell'iconografia antica; Era il nome dell apostolo san Paolo prima della conversione; La prima persona; È dovere del teste prima di deporre; Dopo la prima in rima; prima di cadere balla; Votati con passione ; Coltiva la passione per la collezione dei francobolli; La passione di chi va in bici; È più che una passione ; L esagerata passione per tutto ciò che è straniero;

Cerca altre Definizioni