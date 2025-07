Fiume alla cui foce sorge New York nei cruciverba: la soluzione è Hudson

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fiume alla cui foce sorge New York' è 'Hudson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HUDSON

Curiosità e Significato di Hudson

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Hudson, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Hudson? Il fiume Hudson attraversa lo stato di New York, sfociando nell'Oceano Atlantico a est di Manhattan. Il suo nome deriva dal navigatore Henry Hudson, che esplorò queste acque nel 1609. Il fiume è fondamentale per il commercio, la navigazione e la storia della città, rappresentando un simbolo di questa grande metropoli americana.

Come si scrive la soluzione Hudson

Se "Fiume alla cui foce sorge New York" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

H Hotel

U Udine

D Domodossola

S Savona

O Otranto

N Napoli

