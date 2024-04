La Soluzione ♚ Un disegno in bianco e nero

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARBONCINO

Curiosità su Un disegno in bianco e nero: bianco e nero" indica un'immagine che presenta solo i colori bianco e nero. quindi l'uso consolidato dell'espressione "immagine in bianco e nero" è improprio... Il carboncino è un materiale molto tenero che si prepara carbonizzando pezzi di legno (essenzialmente fusaggine, ma anche vite, salice ed altri legni). L'uso di questa tecnica era in atto già nella preistoria, come ad esempio nella Grotta di Altamira. Attualmente il carboncino ha varie forme, dalla matita ai gessetti e ai bastoncini.

