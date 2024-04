La Soluzione ♚ Abito nero da cerimonia

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Abito nero da cerimonia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FRAC

Curiosità su Abito nero da cerimonia: Colore diverso da quello dell'abito come per i girolamini o i cistercensi, marrone o nero su abito bianco. altro elemento tipico dell'abito maschile è il... Il frac (da Frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. Viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente indicato come "cravatta bianca" ("cravatta nera" significa invece che è richiesto lo smoking). Una delle occasioni mondane più note nella quale viene indossato è la cerimonia di consegna dei premi Nobel. Altre possibili occasioni includono udienze presso il Papa, i ricevimenti in ambasciate, cene di Stato, incoronazioni di regnanti, prime teatrali e balli di un certo livello. Il frac è anche l'abito d'uso dei direttori d'orchestra.

