La Soluzione ♚ Un abbozzo di disegno La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un abbozzo di disegno. SCHIZZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un abbozzo di disegno: Schizzo – modello non rifinito di un'opera artistica Schizzo – in architettura Schizzo – rivista di fumettistica e cultura underground Schizzo – serie di sketch di Daniele Prato con Riccardo De Filippis Sostantivo Significato e Curiosità su: Schizzo – modello non rifinito di un'opera artistica Schizzo – in architettura Schizzo – rivista di fumettistica e cultura underground Schizzo – serie di sketch di Daniele Prato con Riccardo De Filippis schizzo m (pl.: schizzi) (arte) (architettura) (tecnologia) disegno di un primo esemplare Voce verbale schizzo prima persona singolare dell'indicativo presente di schizzare Sillabazione schìz | zo Pronuncia IPA: /'skittso/ Etimologia / Derivazione derivazione di schizzare Citazione Sinonimi spruzzo, spruzzata, fiotto, getto, zampillo

macchia, segno

( senso figurato ) abbozzo, bozzetto, disegno, tratteggio, progetto, bozza, traccia, schema

abbozzo, bozzetto, disegno, tratteggio, progetto, bozza, traccia, schema ( raro ) salto, scatto, guizzo

salto, scatto, guizzo (voce verbale) bagnato, innaffiato, sporcato, macchiato, infangato, inzaccherato, insudiciato

bagnato, innaffiato, sporcato, macchiato, infangato, inzaccherato, insudiciato spruzzato, emesso

( senso figurato ) (un disegno) abbozzato, tratteggiato

abbozzato, tratteggiato (di fatto) delineato

delineato (di liquido) sprizzato, zampillato, spillato, sgorgato, scaturito

sprizzato, zampillato, spillato, sgorgato, scaturito (di individuo, animale) scappato via, scattato, balzato, guizzato, sgusciato Contrari (voce verbale) pulito, smacchiato

