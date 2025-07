Un erba con fiori bianchi e frutto nero nei cruciverba: la soluzione è Actea

ACTEA

Curiosità e Significato di Actea

La parola Actea è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Actea.

Perché la soluzione è Actea? L’actea è una pianta spontanea caratterizzata da fiori bianchi e frutti neri, nota anche come erba delle streghe per le sue proprietà medicinali tradizionali. Usata in erboristeria, si ritiene favorisca il benessere delle vie respiratorie e delle articolazioni. Un vero dono della natura, l’actea rappresenta un alleato naturale per la salute e il equilibrio del corpo.

Come si scrive la soluzione Actea

A Ancona

C Como

T Torino

E Empoli

A Ancona

