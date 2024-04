La Soluzione ♚ Abbozzi di disegno La definizione e la soluzione di 7 lettere: Abbozzi di disegno. SCHIZZI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbozzi di disegno: Il libro degli schizzi di Geoffrey Crayon (The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.) di Washington Irving, è una raccolta di 34 fra saggi e racconti brevi edita per la prima volta nel 1819. Il libro si snoda tra la difesa di antichi valori (Sul carattere degli indiani d'America), l'omaggio e la celebrazione dei maestri (Stratford-on-Avon, Un Re poeta), il fantastico e l'arabesco (La leggenda della valle addormentata, Rip Van Winkle). Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il libro degli schizzi di Geoffrey Crayon (The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.) di Washington Irving, è una raccolta di 34 fra saggi e racconti brevi edita per la prima volta nel 1819. Il libro si snoda tra la difesa di antichi valori (Sul carattere degli indiani d'America), l'omaggio e la celebrazione dei maestri (Stratford-on-Avon, Un Re poeta), il fantastico e l'arabesco (La leggenda della valle addormentata, Rip Van Winkle). schizzi m pl purale di schizzo Voce verbale schizzi seconda persona singolare dell'indicativo presente di schizzare prima persona singolare del congiuntivo presente di schizzare seconda persona singolare del congiuntivo presente di schizzare terza persona singolare del congiuntivo presente di schizzare terza persona singolare dell'imperativo di schizzare Etimologia / Derivazione vedi schizzare Sinonimi spruzzi, spruzzate, schizzate, getti, zampilli , fiotti ; macchie, chiazze, patacche, padelle

(specialmente. di animali) salti, scatti, balzi , guizzi

salti, scatti, balzi , guizzi ( senso figurato ) disegni, abbozzi, bozze, bozzetti, studi, tracce, schemi, scalette, progetti, minute

disegni, abbozzi, bozze, bozzetti, studi, tracce, schemi, scalette, progetti, minute (di avvenimenti) descrizioni sommarie Contrari ripuliture, smacchiature

(senso figurato) complementamenti, perfezionamenti, rifiniture Altre Definizioni con schizzi; abbozzi; disegno; Abbozzi di risate; Rappresentazioni grafiche abbozzi; Un abbozzo di disegno; Il disegno meno degno;

