Con Principe forma uno staterello centrafricano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Con Principe forma uno staterello centrafricano' è 'São Tomé'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SÃO TOMÉ
Vuoi approfondire la risposta São Tomé? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è São Tomé? São Tomé è un’isola situata nell’Oceano Atlantico, appartenente a uno stato insulare della Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe, un piccolo paese dell’Africa centrale. La voce si riferisce a questo territorio, noto per la sua biodiversità e le sue coltivazioni di cacao. La sua posizione geografica e le caratteristiche culturali sono strettamente collegate alla storia coloniale portoghese. La presenza di questa isola ha influenzato profondamente la regione, contribuendo alla sua identità distintiva.
Con Principe forma uno staterello centrafricano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è São Tomé
La soluzione associata alla definizione "Con Principe forma uno staterello centrafricano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'São Tomé'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Con Principe forma uno staterello centrafricano
- Risposta: SÃO TOMÉ
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 3-4
- Schema utile: S__ ____
- Inizia con: S
- Finisce con: É
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'São Tomé' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Con Principe forma uno staterello centrafricano". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L isola che forma lo Stato africano con Principe Staterello tipico del mondo musulmano Il colore del principe delle fiabe La forma del cartello stradale STOP Forma di governo riservata ai nobili
Altre definizioni collegate
Con principe: Il principe romeno che fu detto Dracula
Con forma: Sono una forma di radiazioni ad alto potere ionizzante
Con staterello: Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale