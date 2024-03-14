Con Principe forma uno staterello centrafricano

Home / Soluzioni Cruciverba / Con Principe forma uno staterello centrafricano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Con Principe forma uno staterello centrafricano' è 'São Tomé'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SÃO TOMÉ

Vuoi approfondire la risposta São Tomé? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è São Tomé? São Tomé è un’isola situata nell’Oceano Atlantico, appartenente a uno stato insulare della Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe, un piccolo paese dell’Africa centrale. La voce si riferisce a questo territorio, noto per la sua biodiversità e le sue coltivazioni di cacao. La sua posizione geografica e le caratteristiche culturali sono strettamente collegate alla storia coloniale portoghese. La presenza di questa isola ha influenzato profondamente la regione, contribuendo alla sua identità distintiva.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'São Tomé' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Con Principe forma uno staterello centrafricano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è São Tomé

La soluzione associata alla definizione "Con Principe forma uno staterello centrafricano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'São Tomé'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Con Principe forma uno staterello centrafricano

Con Principe forma uno staterello centrafricano Risposta: SÃO TOMÉ

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 3-4

3-4 Schema utile: S__ ____

S__ ____ Inizia con: S

S Finisce con: É

Le 7 lettere della soluzione

S Savona Ã - O Otranto T Torino O Otranto M Milano É -

La soluzione 'São Tomé' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Con Principe forma uno staterello centrafricano". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.