Il principe romeno che fu detto Dracula
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SOLUZIONE: VLAD
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Perché la soluzione è Vlad? Vlad è il nome del principe romeno noto anche come Dracula, figura storica e leggendaria. La sua fama deriva dalla sua residenza in Transilvania e dal suo soprannome legato alle storie di vampiri. La figura di Vlad si intreccia con il mito di Dracula, simbolo di paura e mistero, alimentato anche dai racconti popolari e dalla cultura pop. La sua storia ha suscitato interesse e curiosità, lasciando un'impronta indelebile nella cultura europea.
Il principe romeno che fu detto Dracula nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vlad
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il principe romeno che fu detto Dracula
- Risposta: VLAD
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: V___
- Inizia con: V
- Finisce con: D
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Vlad' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il principe romeno che fu detto Dracula". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con principe: Fu sposa del principe Carlo
Con romeno: Importante fiume romeno affluente del Danubio
Con detto: Così è detto il nucleo centrale della Terra