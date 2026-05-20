Il principe romeno che fu detto Dracula

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il principe romeno che fu detto Dracula' è 'Vlad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VLAD

La risposta Vlad è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Vlad? Vlad è il nome del principe romeno noto anche come Dracula, figura storica e leggendaria. La sua fama deriva dalla sua residenza in Transilvania e dal suo soprannome legato alle storie di vampiri. La figura di Vlad si intreccia con il mito di Dracula, simbolo di paura e mistero, alimentato anche dai racconti popolari e dalla cultura pop. La sua storia ha suscitato interesse e curiosità, lasciando un'impronta indelebile nella cultura europea.

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Il principe romeno che fu detto Dracula nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vlad

Quando la definizione "Il principe romeno che fu detto Dracula" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vlad'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il principe romeno che fu detto Dracula

Il principe romeno che fu detto Dracula Risposta: VLAD

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: V___

V___ Inizia con: V

V Finisce con: D

Le 4 lettere della soluzione

V Venezia L Livorno A Ancona D Domodossola

La soluzione 'Vlad' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il principe romeno che fu detto Dracula". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.