La definizione e la soluzione di 7 lettere: L altopiano tra Francia e Belgio teatro della storica offensiva tedesca. ARDENNE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Le Ardenne (AFI: /ar'dnne/; in olandese, tedesco e lussemburghese Ardennen, in vallone Ården, in francese Ardennes) sono una regione collinare coperta da foreste, che si trova principalmente in Belgio e Lussemburgo, ma che si estende fino in Francia (dando il nome al dipartimento delle Ardenne e alla regione della Champagne-Ardenne ora parte della regione Grand Est).

Marna ( approfondimento)

(toponimo) dipartimento francese della regione Champagne-Ardenne fiume francese del bacino parigino

Sillabazione

Màr | na

Etimologia / Derivazione

dal francese Marne