L altopiano con Madrid. MESETA

Spagnolo

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Meseta (sp. Meseta Central) è l'altopiano più antico della penisola iberica, e quello che occupa la maggior parte della sua superficie. Ebbe origine dal massiccio Esperico, formatosi per orogenesi ercinica, nel Paleozoico. Poi, nel Mesozoico, il massiccio fu livellato dall'erosione e trasformato in una pianura ondulata (che è la base dell'attuale Meseta). In un periodo successivo, ossia nel Cenozoico, essa ha subito mutamenti in seguito all'orogenesi alpina; infine, nel Quaternario, hanno avuto luogo processi quali l'erosione, la sedimentazione e l'azione dei ghiacciai.

meseta

(geografia) altopiano