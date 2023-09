La regione in cui si eleva il monte Kungur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione in cui si eleva il monte Kungur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PAMIR

Significato/Curiosita : La regione in cui si eleva il monte kungur

Il pamir è un elevato massiccio montuoso situato prevalentemente nella parte orientale del tagikistan, ma anche nelle aree limitrofe di afghanistan, cina... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

