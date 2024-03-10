Azioni di attacco
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Azioni di attacco' è 'Assalti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Assalti? Gli assalti sono momenti di aggressione in cui si cercano di sopraffare un avversario o difendere un obiettivo. Spesso sono rapidi e intensi, richiedendo prontezza e strategia. Questi attacchi possono avvenire in vari contesti, dalla guerra allo sport, creando sempre un senso di tensione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Azioni di attacco
- Risposta: ASSALTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AALI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Azioni di attacco: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Azioni di attacco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Assalti. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.