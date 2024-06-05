Azioni promozionali dei supermercati

Sara Verdi | 29 ott 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Azioni promozionali dei supermercati' è 'Offerte Speciali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OFFERTE SPECIALI

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Azioni promozionali dei supermercati nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Offerte Speciali

Per risolvere la definizione "Azioni promozionali dei supermercati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Offerte Speciali'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Azioni promozionali dei supermercati
  • Risposta: OFFERTE SPECIALI
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 7-8
  • Schema utile: O______ ________
  • Inizia con: O
  • Finisce con: I

Le 15 lettere della soluzione

O Otranto
F Firenze
F Firenze
E Empoli
R Roma
T Torino
E Empoli
 
S Savona
P Padova
E Empoli
C Como
I Imola
A Ancona
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Offerte Speciali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Azioni promozionali dei supermercati". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.