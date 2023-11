La definizione e la soluzione di: Società Per Azioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SPA

Significato/Curiosita : Societa per azioni

La società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese, spagnola e portoghese s.a., tedesca ag e olandese n.v.) è una società di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

