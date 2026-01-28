Hanno compiuto azioni straordinarie

SOLUZIONE: EROI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno compiuto azioni straordinarie" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno compiuto azioni straordinarie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Eroi? Gli eroi sono persone che, attraverso azioni eccezionali, dimostrano coraggio e altruismo, spesso mettendo a rischio la propria vita per aiutare gli altri o il bene comune. La loro condotta supera i normali standard di comportamento, lasciando un’impronta significativa nella storia e nelle comunità. Questi individui si distinguono per il loro spirito di sacrificio e determinazione, diventando simboli di speranza e ispirazione per tutti.

Per risolvere la definizione "Hanno compiuto azioni straordinarie", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno compiuto azioni straordinarie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Eroi:

E Empoli R Roma O Otranto I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno compiuto azioni straordinarie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

