Le palline di certe cravatte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le palline di certe cravatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POIS

Prendono cura, arrivando al punto di costringerli a indossare elmetti e imbottiture persino per giocare in una vasca di palline. nonostante questo, sono assolutamente... Per pois (dal francese per "pisello") si intende un motivo decorativo caratterizzato da una serie di pallini colorati di varie dimensioni posti su uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le palline di certe cravatte : palline; certe; cravatte; palline di vetro per collane; Le palline sulle cravatte; Dà fiori a palline ; Spinge le palline su un ampio campo per fare buca; palline di vetro; Mordaci come certe battute; Sassosa come certe strade; È sottilissima in certe matite; Come una certe zza messa in discussione; Espressione di incerte zza; Le palline sulle cravatte ; Tessuto per cravatte ; I puntini nelle cravatte ; I pallini sulle cravatte ; Tessuto per cravatte e foulard;

