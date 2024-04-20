Come cravatte coi pallini

SOLUZIONE: A POIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come cravatte coi pallini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come cravatte coi pallini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è A Pois? Un motivo che si presenta con piccoli cerchi distribuiti regolarmente su un tessuto, creando un effetto decorativo. Questo stile è spesso utilizzato in abiti eleganti e accessori, donando un tocco di raffinatezza e allegria. La sua presenza è comune anche nelle cravatte, dove i pallini sono disposti ordinatamente per un risultato sofisticato. È un disegno che richiama un aspetto giocoso e vivace, rendendo ogni capo unico e riconoscibile.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Come cravatte coi pallini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come cravatte coi pallini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione A Pois:

A Ancona P Padova O Otranto I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come cravatte coi pallini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

