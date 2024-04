La Soluzione ♚ Dà nome all ippodromo di Merano

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAIA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Da nome all ippodromo di merano: Periferia di merano sorgono il paese e il castello di tirolo (dorf tirol, schloss tirol) da cui prende nome la regione storica del tirolo. merano è divisa... L'ape Maia (, Mitsubachi Maya no boken), nota anche come L'Apemaia, è una serie televisiva anime basata sul libro per bambini di Waldemar Bonsels L'ape Maia e le sue avventure (1912). La serie fu prodotta per i primi sei episodi dalla Zuiyo e successivamente dalla Nippon Animation, in co-produzione con la ABC TV e l'austriaca Apollo Film e trasmessa in Giappone su NET da aprile 1975 ad aprile 1976. Una seconda serie, intitolata in originale Shin mitsubachi Maya no boken (), fu prodotta dallo stesso studio in collaborazione con TV Osaka, Wako Production e Apollo Film e trasmessa da ottobre 1982 a settembre 1983. ...

