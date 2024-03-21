Località altoatesina famosa per l ippodromo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Località altoatesina famosa per l ippodromo' è 'Merano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERANO

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Perché la soluzione è Merano? Merano è una località situata in Alto Adige nota per il suo ippodromo, un'importante struttura dedicata alle corse di cavalli. Questa città, immersa tra le montagne, attrae visitatori e appassionati di sport equestri grazie all'ampia offerta di eventi e manifestazioni legate alle corse. La presenza dell'ippodromo contribuisce a rafforzare la sua fama come centro di attività sportive e ricreative, rendendo Merano una meta apprezzata per gli amanti delle tradizioni e dello spettacolo equestre.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Località altoatesina famosa per l ippodromo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Località altoatesina famosa per l ippodromo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Merano

Quando la definizione "Località altoatesina famosa per l ippodromo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Località altoatesina famosa per l ippodromo" conferma che la soluzione 'Merano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Merano

M Milano E Empoli R Roma A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Località altoatesina famosa per l ippodromo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Merano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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