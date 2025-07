Mangiano in un trogolo nei cruciverba: la soluzione è Maiali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mangiano in un trogolo' è 'Maiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAIALI

Curiosità e Significato di Maiali

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Maiali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Maiali? Maiali sono animali domestici noti per il loro carattere intelligente e la loro alimentazione varia. Il termine si riferisce anche a un termine popolare che indica persone con abitudini poco raffinate o desiderio di mangiare molto. In ambito culinario, sono fondamentali per la produzione di carne e salumi. Un esempio di come il linguaggio popolare trasmetta immagini vivide e significati diversi.

Come si scrive la soluzione Maiali

La definizione "Mangiano in un trogolo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

