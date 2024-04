La Soluzione ♚ L ippodromo di Bologna La definizione e la soluzione di 10 lettere: L ippodromo di Bologna. ARCOVEGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su L ippodromo di bologna: L’Arcoveggio (Arclîz in dialetto bolognese) è una zona di Bologna, parte del rione della Bolognina, nella parte meridionale del quartiere Navile. Si estende lungo l'omonima via, che connette la zona occidentale della Bolognina con il quartiere di Corticella. Vi sono situati alcuni impianti sportivi, tra cui l’Ippodromo di Bologna, e lo Stadio Arcoveggio, oltre all'Istituto tecnico industriale Aldini Valeriani e alla sede bolognese del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Altre Definizioni con arcoveggio; ippodromo; bologna; Località altoatesina famosa per l ippodromo; Dà nome all ippodromo di Merano; I marciapiedi coperti di Bologna; Quella di Bologna è ritenuta la più antica; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L ippodromo di Bologna

ARCOVEGGIO

A

R

C

O

V

E

G

G

I

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'L ippodromo di Bologna' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.