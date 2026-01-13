Vasta distesa di terra incolta

SOLUZIONE: LANDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vasta distesa di terra incolta" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasta distesa di terra incolta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Landa? Una landa è un’ampia area di terreno abbandonata, spesso priva di coltivazioni o insediamenti. Questi spazi aperti si estendono senza particolari variazioni, offrendo un paesaggio selvaggio e spontaneo. La loro presenza crea ambienti ideali per la fauna selvatica e rappresentano un patrimonio naturale di grande valore. La vista di una landa evoca sensazioni di libertà e immensità, caratterizzando territori ancora incontaminati.

Se la definizione "Vasta distesa di terra incolta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasta distesa di terra incolta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Landa:

L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasta distesa di terra incolta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

