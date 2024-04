La Soluzione ♚ È meta di una classica corsa ciclistica

La definizione e la soluzione di 7 lettere: È meta di una classica corsa ciclistica. SANREMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su E meta di una classica corsa ciclistica: Marzo la driedaagse brugge-de panne (dapprima corsa a tappe di tre giorni, dal 2018 diventata classica da un giorno adatta ai velocisti), il venerdì seguente... Sanremo (in passato anche San Remo, abbreviato solitamente in S. Remo; localmente Sanrèm o San Römu; Sanremmo in ligure; Sant Rémol in occitano; Villa Matutiae o Civitas Sancti Romuli in latino) è un comune italiano di 53 035 abitanti della provincia di Imperia in Liguria. È il primo e più importante comune della provincia per popolazione, secondo solo al comune di Genova come bilancio, il quarto per popolazione della regione dopo Genova, La ...

