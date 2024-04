La Soluzione ♚ La prima ballerina classica

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ÉTOILE - Altra risposta : ETOILE

Curiosità su La prima ballerina classica: prima ballerina assoluta è un titolo assegnato alle ballerine più importanti. essere riconosciute come "prima ballerina assoluta" è un grande onore, tradizionalmente... Étoile (ÉTOILE --, Étoile - Sanjuushi Seira) è un manga del 2007 scritto da Hiroshi Izawa e disegnato da Kotaro Yamada. In Giappone è stato pubblicato dalla Shueisha, mentre in Italia dalla GP Publishing.

