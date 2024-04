La Soluzione ♚ La meta degli arrampicatori La definizione e la soluzione di 4 lettere: La meta degli arrampicatori. CIMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La meta degli arrampicatori: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su cima ( approfondimento) f sing (pl.: cime) punto più alto (senso figurato) (familiare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Luigi è una cima (marina) in termini nautici qualsiasi corda a bordo di una nave (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (gastronomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (geografia) vetta di una montagna (araldica) colle Voce verbale cima terza persona singolare dell'indicativo presentedi cimare seconda persona singolare dell'imperativo presente di cimare Sillabazione cì | ma Etimologia / Derivazione dal latino cyma ossia "germoglio" Citazione Sinonimi (di monte) cocuzzolo, culmine, sommità, sommo vertice, vetta, cresta, altura

cocuzzolo, culmine, sommità, sommo vertice, vetta, cresta, altura ( senso figurato ) apice, culmine, massimo

apice, culmine, massimo (di fune) capo, estremità, estremo, fine

capo, estremità, estremo, fine ( per estensione ) cavo, corda, fune, gomena

cavo, corda, fune, gomena vertice, punta, pinnacolo, guglia, cuspide

( senso figurato ) colmo, grado più alto, massimo

colmo, grado più alto, massimo (senso figurato) (familiare) (di persona) genio, talento, asso, fenomeno

Contrari base, basamento, fondo, piede

( senso figurato ) minimo

minimo inizio

(senso figurato) zuccone, capoccione, asino, bestia Proverbi e modi di dire essere in cima a una graduatoria

da cima a fondo : totalmente

CIMA

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'La meta degli arrampicatori' è.