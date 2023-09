La località ligure con questo famoso teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località ligure con questo famoso teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANREMO

Significato/Curiosita : La localita ligure con questo famoso teatro

8167; 7.78333 il teatro ariston (dal greco st, migliore o eccellente) della città di sanremo (im) è uno dei più noti cinema-teatro d'italia, in cui... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sanremo (disambigua). sanremo (localmente sanrèm o san römu, sanremmo in ligure (genovese), sant rémol... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

