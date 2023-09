Centro spaziale in Florida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro spaziale in Florida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CAPE CANAVERAL

Significato/Curiosita : Centro spaziale in florida

Struttura per il lancio di veicoli spaziali (spazioporto) della nasa e si trova a cape canaveral sull'isola merritt in florida, usa. cape canaveral si chiamò... Stato della florida, vedi cape canaveral (florida). cape canaveral (in italiano capo canaveral; in spagnolo cabo cañaveral) è una striscia di terra nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

