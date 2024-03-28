La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni' è 'Mir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni
  • Risposta: MIR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: M__
  • Inizia con: M
  • Finisce con: R
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La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mir

Quando la definizione "La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mir'.

Le 3 lettere della soluzione

M Milano
I Imola
R Roma

La soluzione 'Mir' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con stazione: In quello della stazione c è la biglietteria 

Con spaziale: L agenzia aeronautica spaziale statunitense 

Con russa: La teiera russa 