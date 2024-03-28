La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni' è 'Mir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni

La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni Risposta: MIR

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: M__

M__ Inizia con: M

M Finisce con: R

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La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mir

Quando la definizione "La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mir'.

Le 3 lettere della soluzione

M Milano I Imola R Roma

La soluzione 'Mir' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.