La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni
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SOLUZIONE: MIR
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni
- Risposta: MIR
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: M__
- Inizia con: M
- Finisce con: R
La stazione spaziale russa in orbita per 15 anni nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mir
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Le 3 lettere della soluzione
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