SOLUZIONE: ATTILIO REGOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un grande eroe romano" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grande eroe romano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Attilio Regolo? Attilio Regolo era un famoso generale e politico dell'antica Roma, noto per il suo coraggio e determinazione in battaglia. La sua figura rappresenta il valore e l'onore romano, diventando simbolo di virtù civiche. La sua storia è tramandata come esempio di dedizione alla patria e di sacrificio personale. È ricordato come uno dei grandi eroi che hanno contribuito alla gloria di Roma antica.

Per risolvere la definizione "Un grande eroe romano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grande eroe romano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Attilio Regolo:

A Ancona T Torino T Torino I Imola L Livorno I Imola O Otranto R Roma E Empoli G Genova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grande eroe romano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

