La soluzione di 5 lettere per la definizione: Marco Salvio imperatore romano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OTONE

Curiosità su Marco salvio imperatore romano: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi otone (disambigua). marco salvio otone cesare augusto (in latino marcus salvius otho caesar augustus;... Marco Salvio Otone Cesare Augusto (in latino Marcus Salvius Otho Caesar Augustus; nelle epigrafi: IMP•M•OTHO•CAESAR•AVGVST; Ferento, 28 aprile 32 – Brixellum, 16 aprile 69), meglio conosciuto semplicemente come Otone, è stato un imperatore romano, in carica per circa tre mesi dal 15 gennaio del 69 alla sua morte, avvenuta nell'anno dei quattro imperatori. Proveniente da una nobile famiglia etrusca, iniziò la sua vita pubblica sotto il principato dell'imperatore Nerone, del quale diventò intimo amico. Il rapporto fra i due si ruppe quando Otone rifiutò di divorziare dalla moglie Poppea, che Nerone voleva appunto sposare. Otone venne quindi ...

