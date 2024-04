La Soluzione ♚ Un eroe di The Avengers La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un eroe di The Avengers. THOR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un eroe di the avengers: Thor (in norreno Þórr; lett. "Fulmine") è una delle principali divinità germaniche. È la personificazione del fulmine, della folgore e del tuono, e della tempesta. La mitologia norrena è ricca di racconti sulle sue gesta e sulla sua perenne lotta contro gli Jotnar. Thor rappresenta teologicamente il dio (e l'uomo) che possiede, oppure è totalmente identificato con, l'"arma" divina, la "virtù", ossia la "vista" del principio cosmico (il Mjöllnir, equivalente al Vajra vedico-tibetano). È inoltre indicato come il protettore dell'umanità. Olandese Sostantivo Significato e Curiosità su: Thor (in norreno Þórr; lett. "Fulmine") è una delle principali divinità germaniche. È la personificazione del fulmine, della folgore e del tuono, e della tempesta. La mitologia norrena è ricca di racconti sulle sue gesta e sulla sua perenne lotta contro gli Jotnar. Thor rappresenta teologicamente il dio (e l'uomo) che possiede, oppure è totalmente identificato con, l'"arma" divina, la "virtù", ossia la "vista" del principio cosmico (il Mjöllnir, equivalente al Vajra vedico-tibetano). È inoltre indicato come il protettore dell'umanità. de donderdag (pl.: donderdagen) giovedì Sillabazione don | der | dag Pronuncia IPA: /dndrdx/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal dio germanico Donar "Giorno di Thor" Iperonimi weekdag Etymologiebank, Instituut voor de Nederlandse Taal, etymolgiebank.nl Altre Definizioni con thor; eroe; avengers; Un organismo che ha voce in capitolo; Un dio nordico figlio di Odino; Il condottiero eroe nazionale spagnolo; Un eroe di Stallone; Un eroe tra gli Avengers; Un man fra i protagonisti di The Avengers; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un eroe di The Avengers

THOR

T

H

O

R

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Un eroe di The Avengers' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.