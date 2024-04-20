La Mamma grande successo degli Abba

Home / Soluzioni Cruciverba / La Mamma grande successo degli Abba

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La Mamma grande successo degli Abba' è 'Mia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Mamma grande successo degli Abba". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Mamma grande successo degli Abba nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mia

Quando la definizione "La Mamma grande successo degli Abba" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Mamma grande successo degli Abba" conferma che la soluzione 'Mia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Mia

M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Mamma grande successo degli Abba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La colpa, se ho tortoNé tua e neppure suaLa mamma di un successo degli AbbaLa mamma popolare successo degli AbbaUn grande successo degli AbbaÈ stato un grande successo degli AbbaMamma storico successo degli Abba