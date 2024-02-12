Un castoro privo di metalli preziosi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un castoro privo di metalli preziosi' è 'Cast'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAST
Perché la soluzione è Cast? Il termine CAST si riferisce a un castoro che non possiede metalli preziosi, evidenziando così la sua natura priva di valore materiale. Questa parola si collega strettamente alla definizione, poiché indica un animale senza caratteristiche di ricchezza o valore economico associato ai metalli preziosi. La connessione tra il termine e la definizione permette di comprendere che si tratta di un esempio simbolico o metaforico, in cui il focus è sulla mancanza di elementi di valore.
Un castoro privo di metalli preziosi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cast
La soluzione associata alla definizione "Un castoro privo di metalli preziosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cast'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un castoro privo di metalli preziosi
- Risposta: CAST
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: T
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Cast' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un castoro privo di metalli preziosi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Unità di misura dei metalli preziosi Lavorazione tessile di metalli preziosi Saggiare i metalli preziosi valutandone il peso Mistura per purificare i metalli preziosi Grado di purezza dei metalli preziosi
Altre definizioni collegate
Con castoro: Mammifero simile al castoro
Con privo: Un giorno ormai privo di sorprese
Con metalli: L arte di lavorare i metalli preziosi