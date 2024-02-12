Un castoro privo di metalli preziosi

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un castoro privo di metalli preziosi' è 'Cast'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAST

Perché la soluzione è Cast? Il termine CAST si riferisce a un castoro che non possiede metalli preziosi, evidenziando così la sua natura priva di valore materiale. Questa parola si collega strettamente alla definizione, poiché indica un animale senza caratteristiche di ricchezza o valore economico associato ai metalli preziosi. La connessione tra il termine e la definizione permette di comprendere che si tratta di un esempio simbolico o metaforico, in cui il focus è sulla mancanza di elementi di valore.

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Un castoro privo di metalli preziosi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cast

La soluzione associata alla definizione "Un castoro privo di metalli preziosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cast'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un castoro privo di metalli preziosi
  • Risposta: CAST
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: C___
  • Inizia con: C
  • Finisce con: T

Le 4 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
S Savona
T Torino

La soluzione 'Cast' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un castoro privo di metalli preziosi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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